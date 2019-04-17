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Кабмин направил 200 млн гривен на новый аэропорт


На проектирование аэропорта "Приднепровье" выделили 200 млн гривен

Кабинет министров Украины направил 200 млн гривен на проектирование нового аэропорта "Приднепровье". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодняшним распоряжением правительство направило 200 млн гривен Государственному агентству инфраструктурных проектов на проектирование нового аэропорта в Днепропетровской области. В пояснительной записке также отмечается, что агентство имеет достаточный опыт реализации проектов инфраструктуры аэропортов в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Фото: распоряжение Кабмина

Отметим, ранее Министерство инфраструктуры Украины предлагало построить еще один международный аэропорт для Киева. Его могут построить на базе аэродрома Гостомеля, Белой Церкви или Житомира. В проекте авиационной стратегии они указываются в качестве авиаузлов для лоукост-перевозок.

Ранее также сообщалось, что в Украине могут создать холдинг по управлению региональными аэропортами. Предполагается, что это позволит получить большую прибыль, чем когда каждый аэропорт развивается по отдельному плану.

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