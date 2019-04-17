Кабмін направив 200 млн гривень на новий аеропорт

Кабінет міністрів України направив 200 млн гривень на проектування нового аеропорту "Придніпров'я". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогоднішнім розпорядженням уряд направив 200 млн гривень Державному агентству інфраструктурних проектів на проектування нового аеропорту у Дніпропетровській області. У пояснювальній записці також зазначається, що агентство має достатній досвід реалізації проектів інфраструктури аеропортів у рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Фото: розпорядження Кабміну

Відзначимо, раніше Міністерство інфраструктури України пропонувало побудувати ще один міжнародний аеропорт для Києва. Його можуть побудувати на базі аеродрому Гостомеля, Білої Церкви чи Житомира. У проекті авіаційної стратегії вони вказуються як авіавузли для лоукост-перевезень.

Раніше також повідомлялося, що в Україні можуть створити холдинг з управління регіональними аеропортами. Передбачається, що це дозволить отримати більший прибуток, ніж коли кожен аеропорт розвивається за окремим планом.