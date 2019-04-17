Кабмин направил 200 млн гривен на новый аэропорт

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

На проектирование аэропорта "Приднепровье" выделили 200 млн гривен

Кабинет министров Украины направил 200 млн гривен на проектирование нового аэропорта "Приднепровье". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодняшним распоряжением правительство направило 200 млн гривен Государственному агентству инфраструктурных проектов на проектирование нового аэропорта в Днепропетровской области. В пояснительной записке также отмечается, что агентство имеет достаточный опыт реализации проектов инфраструктуры аэропортов в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Фото: распоряжение Кабмина

Отметим, ранее Министерство инфраструктуры Украины предлагало построить еще один международный аэропорт для Киева. Его могут построить на базе аэродрома Гостомеля, Белой Церкви или Житомира. В проекте авиационной стратегии они указываются в качестве авиаузлов для лоукост-перевозок.

Ранее также сообщалось, что в Украине могут создать холдинг по управлению региональными аэропортами. Предполагается, что это позволит получить большую прибыль, чем когда каждый аэропорт развивается по отдельному плану.