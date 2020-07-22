Кабмин одобрил перерасчет размера госпомощи на детей

Кабинет министров поддержал перерасчет государственной социальной помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. Правительство одобрило соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает правительственный портал.

Это решение предусматривает, что сумма такой помощи составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. Детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме того, это постановление утверждает порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной соцпомощи.

"С 1 июля назначение и выплата государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и пособий на детей одиноким матерям лицам, у которых закончился срок таких выплат в марте-июне, осуществляется только после представления нового заявления с необходимыми документами и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов соцпомощи", - указано в документе.

Кроме того, предусмотрено, что такая помощь лицам назначается и выплачивается, начиная с июля 2020 года.

Напомним, Кабмин одобрил изменения в правила регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет: зарегистрировать ребенка и снять с регистрации теперь можно в электронной форме.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Украине ввели новую услугу для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика.