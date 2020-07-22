Кабмін схвалив перерахунок розміру держдопомоги на дітей

Кабінет міністрів підтримав перерахунок державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Уряд схвалив відповідний проект постанови.

Про це повідомляє урядовий портал.

Це рішення передбачає, що сума такої допомоги становитиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму відповідного віку. На дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Крім того, ця постанова затверджує порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для усіх видів державної соцдопомоги.

"З 1 липня призначення і виплата державної соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні-червні, здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соцдопомоги", - вказано у документі.

Крім того, передбачається, що така допомога особам призначається і виплачується, починаючи з липня 2020 року.

Нагадаємо, Кабмін схвалив зміни в правила реєстрації місця проживання дітей у віці до 14 років: зареєструвати дитину і зняти з реєстрації тепер можна в електронній формі.

Як писало РБК-Україна, у квітні в Україні ввели нову послугу для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта і номера платника податків.