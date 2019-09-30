Кабмин одобрил пакет законов о добыче янтаря

Кабинет министров в ходе своего заседания в воскресенье, 29 сентября, одобрил пакет законопроектов о добыче янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Теперь проекты могут быть внесены в парламент.

"Кабинет министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря... Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и др." - указано в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины".

Как писало РБК-Украина, 20 сентября Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции". Так, глава государства поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной рады до первого октября законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины по упорядочению добычи янтаря.

Добавим также, 2 сентября президент провел расширенное совещание с руководством Кабмина, ВР и правоохранительных органов. Глава государства поставив им массу задач с конкретными сроками выполнения, среди которых и принятие законопроекта об ответственности за незаконную добычу янтаря.