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Кабмин одобрил отставку Жебривского

НовостиПолитика    13.06.2018 - 12:51
Фото: Павел Жебривский (facebook.com/zhebrivskyi)
Фото: Павел Жебривский (facebook.com/zhebrivskyi)

Жебривский сообщал, что просил об отставке у Порошенко

Кабинет министров Украины сегодня, 13 июня 2018 года, в ходе заседания одобрил отставку Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Жебривский уходит в отставку с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Как сообщал сам Жебривский, он 9 июня 2018 года провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которой попросил об отставке, которую глава государства принял.

Отметим, Жебривский возглавил Донецкую ОГА 11 июня 2015 года.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Павел Жебривский  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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