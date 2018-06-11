Жебрівський йде у відставку з посади голови Донецької ВЦА

Жебрівського можуть звільнити вже цього тижня

Павло Жебрівський йде у відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"У суботу зустрівся з президентом України Петром Порошенком і попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін. Дякую усій своїй команді за роботу, дякую жителям Донеччини за підтримку і розуміння", - зазначив Жебрівський.

Рівно три роки тому Президент призначив мене головою Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної... Опубліковано Павлом Жебрівським 11 червня 2018 р.

Відзначимо, Жебрівський очолив Донецьку облдержадміністрацію 11 червня 2015 року. До цього він керував антикорупційним управлінням Генеральної прокуратури України.

У політиці Жебрівський знаходиться з 2000 року, в той час він був першим заступником голови партії "Солідарність" Петра Порошенка, створеної після розриву з СДПУ (о). У 2002 році переміг на парламентських виборах на мажоритарному окрузі в Житомирській області, а пізніше став членом фракції блоку "Наша Україна". У листопаді 2007 року Жебрівський пройшов до Раду за списками "Наша Україна - Народна самооборона". У березні 2009 року заснував власну партію "Українська платформа "Собор", але в 2014 році склав повноваження глави і відбув служити добровольцем в зону АТО.

