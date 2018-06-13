Кабмін схвалив відставку Жебрівського

Жебрівський повідомляв, що просив про відставку у Порошенка

Кабінет міністрів України сьогодні, 13 червня 2018 року, у ході засідання схвалив відставку Павла Жебрівського з посади очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Жебрівський йде у відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Як повідомляв сам Жебрівський, він 9 червня 2018 року провів зустріч з президентом України Петром Порошенком, у ході якої попросив про відставку, яку глава держави прийняв.

Відзначимо, Жебрівський очолив Донецьку ОДА 11 червня 2015 року.