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Кабмін схвалив відставку Жебрівського

НовиниПолітика    13.06.2018 - 12:51
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com/zhebrivskyi)
Фото: Павло Жебрівський (facebook.com/zhebrivskyi)

Жебрівський повідомляв, що просив про відставку у Порошенка

Кабінет міністрів України сьогодні, 13 червня 2018 року, у ході засідання схвалив відставку Павла Жебрівського з посади очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Жебрівський йде у відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Як повідомляв сам Жебрівський, він 9 червня 2018 року провів зустріч з президентом України Петром Порошенком, у ході якої попросив про відставку, яку глава держави прийняв.

Відзначимо, Жебрівський очолив Донецьку ОДА 11 червня 2015 року.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Павло Жебрівський  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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