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Кабмин одобрил оперативный план по разминированию освобожденных от оккупантов территорий

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Украина, Суббота 16 апреля 2022 17:23
Кабмин одобрил оперативный план по разминированию освобожденных от оккупантов территорий Фото: разминирование будет проводиться на освобожденных от оккупантов территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил оперативный план мероприятий по противоминной деятельности. Разминирование планируется на освобожденных от российских оккупантов территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 15 апреля 2022 г. № 288-р.

Документом определены ответственные ведомства за такие действия:

  • Внедрить систему управления (обмена) информации о потенциально опасных территориях, загрязненных взрывоопасными предметами, и определение приоритетных задач по противоминной деятельности;
  • Обеспечить создание и ведение базы данных по взрывоопасным предметам по их типам (видам), обнаруженным на территории Украины
  • Принять меры по привлечению международных и отечественных операторов противоминной деятельности к проведению технического обследования опасных территорий (районов), определение эшелонирования проведения мероприятий по противоминной деятельности на территориях, на которых завершено активные фазы боевых действий;
  • Обеспечить осуществление мер оперативного реагирования в случае обнаружения взрывоопасных предметов на территориях, на которых завершено активные фазы боевых действий;
  • Обеспечить маркировку (обозначение) и составление карт территорий и объектов, загрязненных и (или) вероятно загрязненных взрывоопасными предметам;
  • Обеспечить сбор данных по инцидентам, связанным со взрывоопасными предметами, среди гражданского населения;
  • Обеспечить информирование населения о рисках, связанных со взрывоопасными предметами, прежде всего на территориях, на которых завершены активные фазы боевых действий.

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