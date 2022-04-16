Кабмин одобрил оперативный план по разминированию освобожденных от оккупантов территорий

Кабинет министров Украины одобрил оперативный план мероприятий по противоминной деятельности. Разминирование планируется на освобожденных от российских оккупантов территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 15 апреля 2022 г. № 288-р .

Документом определены ответственные ведомства за такие действия:

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