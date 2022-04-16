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Уряд схвалив оперативний план з розмінування звільнених від окупантів територій

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Україна, Субота 16 квітня 2022 17:23
Уряд схвалив оперативний план з розмінування звільнених від окупантів територій Фото: розмінування буде проводитися на звільнених від окупантів територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України схвалив оперативний план заходів з протимінної діяльності. Розмінування планується на звільнених від російських окупантів територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 15 квітня 2022 р. № 288-р.

Документом визначено відповідальні відомства за такі дії:

  • Запровадити систему управління (обміну) інформацією щодо потенційно небезпечних територій України, забруднених вибухонебезпечними предметами, та визначення пріоритетних завдань з протимінної діяльності;
  • Забезпечити створення та ведення бази даних щодо вибухонебезпечних предметів за їх типами (видами), виявлених на території України
  • Вжити заходів щодо залучення міжнародних та вітчизняних операторів протимінної діяльності до проведення нетехнічного/ технічного обстеження небезпечних територій (районів), визначення ешелонування проведення заходів з протимінної діяльності на територіях, на яких завершено активні фази бойових дій;
  • Забезпечити здійснення заходів оперативного реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на територіях, на яких завершено активні фази бойових дій;
  • Забезпечити маркування (позначення) і складення карт територій України та об’єктів, забруднених та (або) імовірно забруднених вибухонебезпечними предметам;
  • Забезпечити збір даних щодо інцидентів, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, серед цивільного населення;
  • Забезпечити інформування населення про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, насамперед на територіях, на яких завершено активні фази бойових дій.

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