Кабмин одобрил назначение нового главы "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины одобрил назначение нового главы правления компании "Укрзализныця". Ее возглавит Владимир Жмак.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Владимир Жмак победил в конкурсе на должность главы "Укрзализныци" и прошел все собеседования.

"Руководителя "Укрзализныци" здесь нет. Предлагается формально его согласовать, потому что наблюдательный совет избрал, законные процедуры все пройдены. Все собеседования он прошел. И с профильным министерством, и я имел не одно собеседование со всеми кандидатами, в частности, с господином Жмаком. Поэтому предлагаю… поддержать", - добавил Шмыгаль.

Отметим, Жмак является членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", до июня 2016 года был первым заместителем главы Одесской ОГА.

Жмак возглавлял компанию "Роснефть-Украина". С 2011 года занимал руководящие должности в нескольких нефтяных компаниях. В 2014 году баллотировался в Киевраду от партии УДАР, но не был избран.

В апреле 2020 года и.о. главы правления "Укрзализныци" был назначен Иван Юрик.

УЗ с 2017 года руководят чиновники в должности и.о. Последним главой правления был поляк Войцех Бальчун. После него на должности и.о. были Евгений Кравцов, Желько Марчек и Иван Юрик.