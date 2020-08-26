Кабмін схвалив призначення нового голови "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України схвалив призначення нового голови правління компанії "Укрзалізниця". Її очолить Володимир Жмак.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Володимир Жмак переміг в конкурсі на посаду голови "Укрзалізниці" і пройшов всі співбесіди.

"Керівника "Укрзалізниці" тут немає. Пропонується формально його погодити, тому що наглядова рада обрала, законні процедури все пройдені. Всі співбесіди він пройшов. І з профільним міністерством, і я мав не одну співбесіду з усіма кандидатами, зокрема, з паном Жмаком. Тому пропоную ... підтримати ", - додав Шмигаль.

Відзначимо, Жмак є членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль", до червня 2016 року був першим заступником голови Одеської ОДА.

Жмак очолював компанію "Роснефть-Україна". З 2011 року обіймав керівні посади в кількох нафтових компаніях. У 2014 році балотувався до Київради від партії УДАР, але не був обраний.

У квітні 2020 року в.о. голови правління "Укрзалізниці" було призначено Івана Юрика.

УЗ з 2017 року керують чиновники на посаді в.о. Останнім головою правління був поляк Войцех Бальчун. Після нього на посаді в.о. були Євген Кравцов, Желько Марчек та Іван Юрик.

