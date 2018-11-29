МВФ одобрил ключевые показатели госбюджета-2019 для дальнейшего сотрудничества, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко сообщил, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют требованиям Международного валютного фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Twitter.

Об этом стало известно после телефонного разговора между Порошенко и распорядителем фонда Кристин Лагард.

"Согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам", - заявил президент Украины.

Сообщается, что Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов предоставить Украине соответствующую техническую помощь в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Также отдельно было подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко планирует провести переговоры с главой МВФ. Президент, в частности, отметил, что несмотря на военное положение, ни одна программа помощи от МВФ и Всемирного банка отменена не будет.