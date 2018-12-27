Кабмин одобрил меморандум о финансировании расследования дела МН17

Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Речь идет о совместном финансировании издержек по делу о катастрофе МН17

Кабинет министров Украины одобрил межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе МН17 на Донбассе летом 2014 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на сегодняшнем заседании был одобрен меморандум о взаимопонимании между правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Кроме того, на его подписание с украинской стороны уполномочили посла в Нидерландах Всеволода Ченцова.

Меморандум закрепляет достигнутые договоренности о совместном финансировании расследований с целью привлечь к ответственности виновных в катастрофе малазийского лайнера.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды могут подать иск против РФ в международный суд из-за катастрофы MH17. В МИД Нидерландов связали свое решение с тем, что Россия отказалась вести переговоры относительно компенсации семьям жертв катастрофы.

В начале декабря сообщалось, что Австралия может запретить въезд причастным к катастрофе МН17.