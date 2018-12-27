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Кабмін схвалив меморандум про фінансування розслідування справи МН17

Новини » Політика    27.12.2018 - 13:34
Кабмін схвалив меморандум про фінансування розслідування справи МН17
Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Мова йде про спільне фінансування витрат у справі про катастрофу МН17

Кабінет міністрів України схвалив міжурядовий меморандум про фінансування судового переслідування винних у катастрофі МН17 на Донбасі влітку 2014 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні було схвалено меморандум про взаєморозуміння між урядами Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. Крім того, на його підписання з української сторони уповноважили посла в Нідерландах Всеволода Ченцова.

Меморандум закріплює досягнуті домовленості про спільне фінансування розслідувань з метою притягти до відповідальності винних у катастрофі малазійського лайнера.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нідерланди можуть подати позов проти РФ в міжнародний суд через катастрофу MH17. В МЗС Нідерландів пов'язали своє рішення тим, що Росія відмовилася вести переговори щодо компенсації сім'ям жертв катастрофи.

На початку грудня повідомлялося, що Австралія може заборонити в'їзд причетним до катастрофи МН17.

 

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