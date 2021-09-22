Кабмин одобрил концепцию трансформации угольных регионов с населением почти 1 млн человек

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, концепция станет !официальным стартом для процессов постепенной диверсификации монопрофильных экономик угольных городов". По его словам "это почти миллион жителей в 25 территориальных общинах".

"В следующем году за счет государственного бюджета и при поддержке международных партнеров мы начинаем реализацию первых пилотных проектов по трансформации. Долгосрочные проекты обеспечат уменьшение зависимости локальных экономик от угледобычи и достойную жизнь и достаточный заработок всем жителям, в том числе работникам, на которых повлияет процесс отказа от ископаемого топлива", - сказал он.

В Концепции угольные регионы определяются как регионы, на территории которых расположены угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, в том числе те, которые находятся в стадии ликвидации, консервации или переориентации на другие виды экономической деятельности, и предприятия угольной тепловой генерации независимо от формы собственности.

"В целом это около 20 территориальных общин Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской областей, где проживает около 850 тыс. жителей. Территориальные общины угольных регионов зависят от предприятий угольной отрасли и угольной тепловой генерации, в некоторых из них уголь остается единственным доступным энергоносителем", - говорится в документе.