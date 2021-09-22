Кабмін схвалив концепцію трансформації вугільних регіонів, яка торкнеться майже 1 млн українців

Як зазначив під час засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль, концепція стане "офіційним стартом для процесів поступової диверсифікації монопрофільних економік вугільних міст". За його словами "це майже мільйон мешканців у 25 територіальних громадах".

"Наступного року коштом державного бюджету та за підтримки міжнародних партнерів ми розпочинаємо реалізацію перших пілотних проектів з трансформації. Довгострокові проекти забезпечать зменшення залежності локальних економік від вугледобування та гідне життя і достаній заробіток усім мешканцям, у тому числі працівникам, на яких вплине процес відмови від викопного палива", - сказав він.

У Концепції вугільні регіони визначаються як регіони, на території яких розташовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, в тому числі ті, які перебувають у стадії ліквідації, консервації або переорієнтації на інші види економічної діяльності, та підприємства вугільної теплової генерації незалежно від форми власності.

"Загалом це близько 20 територіальних громад Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Львівської областей, де проживає близько 850 тис. мешканців. Територіальні громади вугільних регіонів залежать від підприємств вугільної галузі та вугільної теплової генерації, у деяких з них вугілля залишається єдиним доступним енергоносієм", - йдеться в документі.