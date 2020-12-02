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Кабмин одобрил Концепцию развития искусственного интеллекта до 2030 года

Киев, Среда 02 декабря 2020 14:04
Кабмин одобрил Концепцию развития искусственного интеллекта до 2030 года
Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

На реализацию концепции потребуется бюджетное финансирование

Кабинет министров одобрил Концепцию развития сферы искусственного интеллекта в Украине. Реализация Концепции предусмотрена в течение 2020-2030 годов.

Распоряжение принято на заседании правительства 2 декабря. Документ одобрен с условием доработки.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, для разработки первоочередных мероприятий по развитию и внедрению искусственного интеллекта в Украине на государственном уровне в период 2021-2023 годов нужно финансирование из государственного бюджета в размере 14,390 млн грн.

Приоритетными направлениями реализации Концепции являются:

  • занятие Украиной значительного сегмента мирового рынка технологий искусственного интеллекта и ведущих позиций в международных рейтингах (АИ Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University и др);
  • внедрение технологий искусственного интеллекта в сфере образования, экономики, публичного управления, кибербезопасности, обороны и других сферах для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности Украины на международном рынке;
  • обеспечение доступа к информации (баз данных, электронных реестров и тому подобное), использование при разработке технологий искусственного интеллекта для производства товаров и предоставления услуг;
  • защита информационного пространства от несанкционированного вмешательства, обеспечение безопасного функционирования информационно-телекоммуникационных систем и др

"Учитывая фактическое отсутствие на сегодня в Украине нормативно-правовых актов, регламентирующих эту отрасль, Украина как государство, а также украинские ученые и продуктовые компании в области искусственного интеллекта не имеют возможности принимать активное участие в развитии мирового рынка технологий искусственного интеллекта", - говорится в документе

По данным авторов проекта, выручка на мировом рынке технологий искусственного интеллекта, включительно с программным обеспечением, оборудованием и сервисам, в 2020 году вырастет на 12,3% в сравнении с 2019 и достигнет 156,5 млрд долларов

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы, согласно которой все услуги будут доступны в онлайн-режиме.

Напомним, экспериментальное внедрение технологии мобильной связи пятого поколения (5G) в Украине начнется в 2021 году. Первые лицензии на коммерческое использование выдадут в конце года.

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Новости Украины Общество Кабинет Министров Украиныправительствоискусственный интеллект

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