Кабмін схвалив Концепцію розвитку штучного інтелекту до 2030 року

Фото: засідання уряду (прес-служба КМУ)

На реалізацію концепції потрібно бюджетне фінансування

Кабінет міністрів схвалив Концепцію розвитку сфери штучного інтелекту в Україні. Реалізація Концепції передбачена протягом 2020-2030 років.

Розпорядження прийнято на засіданні уряду 2 грудня. Документ схвалений з умовою доопрацювання.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, для розробки першочергових заходів з розвитку та впровадження штучного інтелекту в Україні на державному рівні на період 2021-2023 років потрібно фінансування з держаного бюджету у розмірі 14,390 млн грн.

Пріоритетними напрямами реалізації Концепції є:

зайняття Україною значного сегмента світового ринку технологій штучного інтелекту та провідних позицій у міжнародних рейтингах (АІ Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University тощо);

впровадження технологій штучного інтелекту у сфері освіти, економіки, публічного управління, кібербезпеки, оборони та інших сферах для забезпечення довгострокової конкурентоспроможності України на міжнародному ринку;

забезпечення доступу до інформації (баз даних, електронних реєстрів тощо), її використання під час розроблення технологій штучного інтелекту для виробництва товарів та надання послуг;

захист інформаційного простору від несанкціонованого втручання, забезпечення безпечного функціонування інформаційно- телекомунікаційних систем тощо.

"Враховуючи фактичну відсутність на сьогодні в Україні нормативно-правових актів, що регламентують цю галузь, Україна як держава, а також українські науковці та продуктові компанії у галузі штучного інтелекту не мають змоги брати активну участь у розвитку світового ринку технологій штучного інтелекту", - йдеться в документі

За даними авторів проекту, виручка на світовому ринку технологій штучного інтелекту, включно із програмним забезпеченням, обладнанням та сервісам, у 2020 році зросте на 12,3% в порівнянні з 2019 і досягне 156,5 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери, згідно з якою усі послуги будуть доступні онлайн-режимі.

Нагадаємо, експериментальне впровадження технології мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G) в Україні розпочнеться у 2021 році. Перші ліцензії на комерційне використання видадуть наприкінці року.