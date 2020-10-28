Систему социальной помощи Украины переведут в онлайн-режим

Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стратегия определяет задачи комплексной цифровой трансформации социальной сферы

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы. Все услуги будут доступны в онлайн-режиме.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, "для граждан это будет означать упрощение процедур, получения помощи и прозрачность выплат".

"Мы, наконец, полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале "Дия" будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, которые предоставляются государством", - сказал он.

По его словам, это даст возможность знать, кому именно предназначаются различные виды социальной помощи.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, необходимость разработки и реализации этой Стратегии вызвана такими факторами, которые характерны для социальной сферы:

отсутствие единого информационного пространства, в частности единого учета получателей социальной поддержки, и системы их верификации;

отсутствие единой системы управления расходами на социальную защиту населения, их распределения и контроля за их целевым использованием;

сложные процедуры обращения за социальной поддержкой, низкий уровень сервиса, коррупционные риски;

значительное количество обращений граждан, которые не являются автоматизированными, дублируют друг друга или являются лишними;

отсутствие эффективной системы мониторинга и контроля указанных процессов;

чрезмерный бюрократический аппарат и неоправданные административные расходы на содержание учреждений социальной защиты

Стратегией определены направления и задачи комплексной цифровой трансформации всех компонентов системы социальной защиты населения на основе единых подходов, стандартов и технологий.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы", административными услугами в онлайн пользовались только 5% граждан Украины.

Напомним, часть данных, вносятся в приложение "Дия", есть в открытом доступе. Например, можно увидеть, кто владелец компании.