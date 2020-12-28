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Кабмин одобрил концепцию развития е-системы здравоохранения

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров одобрил концепцию развития электронной системы здравоохранения в Украине. Реализовать концепцию планируют до 2025 года.

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Об этом шла речь на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

Концепция призвана на решение ряда проблем в системе здравоохранения.

"Среди основных проблем - низкая эффективность системы здравоохранения, которая, в частности, характеризуется ограниченной доступностью медуслуг, недостаточно развитой медицинской инфраструктурой информатизации, экстенсивной формой ведения медицинской документации, непрозрачностью, недостоверностью сведений и информации о состоянии здоровья пациентов", - пояснили в Кабмине.

Внедрять концепцию будут в два этапа. Первый этап - 2020-2022 годы, второй - 2023-2025 годы.

Напомним, до этого в правительстве анонсировали значительное увеличение финансирования медицины в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что за два года финансирование медицины вырастет на 60%.

Добавим, на выходных президент Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2021 год.

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