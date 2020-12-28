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Кабмін схвалив концепцію розвитку е-системи охорони здоров’я

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів схвалив концепцію розвитку електронної системи охорони здоров’я в Україні. Реалізувати концепцію планують до 2025 року.

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Про це йшлося на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду.

Концепція покликана на вирішення ряду проблем в системі охорони здоров'я.

"Серед основних проблем - низька ефективність системи охорони здоров'я, яка, зокрема, характеризується обмеженою доступністю медпослуг, недостатньо розвиненою медичною інфраструктурою інформатизації, екстенсивною формою ведення медичної документації, непрозорістю, недостовірністю даних та інформації про стан здоров'я пацієнтів", - пояснили в Кабміні.

Впроваджувати концепцію будуть у два етапи. Перший етап - 2020-2022 роки, другий - 2023-2025 роки.

Нагадаємо, до цього в уряді анонсували значне збільшення фінансування медицини в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що за два роки фінансування медицини зросте на 60%.

Додамо, на вихідних президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2021 рік.

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