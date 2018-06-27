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Интервью

В Минюсте рассказали о новшествах экзамена на право нотариальной деятельности

НовостиОбщество    27.06.2018 - 12:43
Фото: Елена Сукманова (minjust.gov.ua)
Фото: Елена Сукманова (minjust.gov.ua)

В этом году экзамен на право нотариальной деятельности пройдет в конце июля

Министерство юстиции Украины опубликовало весь список вопросов для прохождения экзамена на право заниматься нотариальной деятельностью и автоматизировало экзаменационный процесс. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сдача экзамена абсолютно автоматизирована,  то есть человека оценивает только компьютер. Для того, чтобы не было никаких инсинуаций с содержанием вопросов, мы решили их опубликовать на сайте Министерства юстиции. Вы можете готовиться к экзамену, который состоится в конце июля, по этим вопросам", - отметила Сукманова.

По словам замминистра, продолжительность экзамена составит четыре часа.

"Мы планируем принимать по две группы в день (по 20 человек в группе, - ред.). На сегодня у нас есть 305 заявок на сдачу экзамена. Мы ожидаем, что это количество еще возрастет", - добавила Сукманова и подтвердила, что экзаменационный процесс является бесплатным.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст арестовал самолет Харьковского авиазавода из-за долгов по зарплате.  

 

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Теги публикации: Министерство юстиции Украины, нотариусы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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