В Минюсте рассказали о новшествах экзамена на право нотариальной деятельности

В этом году экзамен на право нотариальной деятельности пройдет в конце июля

Министерство юстиции Украины опубликовало весь список вопросов для прохождения экзамена на право заниматься нотариальной деятельностью и автоматизировало экзаменационный процесс. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сдача экзамена абсолютно автоматизирована, то есть человека оценивает только компьютер. Для того, чтобы не было никаких инсинуаций с содержанием вопросов, мы решили их опубликовать на сайте Министерства юстиции. Вы можете готовиться к экзамену, который состоится в конце июля, по этим вопросам", - отметила Сукманова.

По словам замминистра, продолжительность экзамена составит четыре часа.

"Мы планируем принимать по две группы в день (по 20 человек в группе, - ред.). На сегодня у нас есть 305 заявок на сдачу экзамена. Мы ожидаем, что это количество еще возрастет", - добавила Сукманова и подтвердила, что экзаменационный процесс является бесплатным.

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