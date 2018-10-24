Кабмін схвалив експеримент по тестуванню держреєстраторів

Ілюстративне фото (УНІАН)

Тестування будуть проводити протягом 2019-2020 років

Кабінет міністрів України схвалив проведення дворічного експерименту з тестування кандидатів на посади держреєстраторів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що необхідність визначення професійної придатності обумовлена зростанням кількості скарг на дії державних реєстраторів. Передбачається, що тестування пройдуть кандидати на посаду, а також реєстратори, яким заблокували доступ до реєстрів.

За підсумками тестів реєстраторам будуть видавати сертифікати про професійну компетентність. Щоб успішно пройти тести, треба правильно відповісти на 75% запитань. Сертифікат буде необхідний для призначення на посаду і відновлення доступу до реєстрів.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в червні в Мін'юсті розповіли про нововведення іспиту на право нотаріальної діяльності. Зокрема, оцінювання проводиться за допомогою комп'ютера, а всі питання публікуються заздалегідь на сайті Міністерства юстиції.

Також влітку повідомлялося, що в Мін'юсті готові вдосконалювати ІТ-механізми для нотаріальної діяльності.