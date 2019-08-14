Кабмин одобрил безвиз еще с одной страной Карибского бассейна

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований. Соответствующее решение принято на заседании правительства 14 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно документу, граждане государств сторон соглашения въезжают, пребывают, пересекают территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дней.

В то же время, если граждане государств-подписантов намерены въехать на срок более 90 дней, независимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой. Доминика (Содружество Доминики) - государство на одноименном острове из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море.

Отметим, в 2018 году вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбудой, которая также находится в Карибском бассейне. Украинцы с действующими проездными документами могут находиться в этой стране без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.