Кабмин одобрил 16 законопроектов и постановлений для евроинтеграции

Кабинет министров Украины одобрил 16 законопроектов и постановлений для европейской интеграции Украины. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

В частности, внесены изменения в план выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Также принят ряд нормативно-правовых актов о подписании дополнительных соглашений с Европейской комиссией, которыми вносятся изменения в соглашения о финансировании определенных программ, в том числе для поддержки реформы в сфере юстиции (программа предоставления гражданам бесплатной правовой помощи).

Кроме того, Кабмин одобрил законопроект о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TРACEКA. Это будет способствовать развитию мультимодальных перевозок и интенсификации товародвижения между Украиной и ЕС.

Также одобрен законопроект о таможенном тарифе Украины, который предусматривает упрощение процедуры таможенного оформления товаров и адаптацию статистической системы к международным стандартам.

В пакете принятых документов - реализация пилотного проекта по Офису евроинтеграции в Херсонской области, который будет заниматься развитием культурных и образовательных проектов, контактов, экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС. После реализации пилотного проекта инициатива будет распространена на все регионы Украины в течение 2020-2024 годов.

Также правительство утвердило план мероприятий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины сделал публичными данные системы мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.