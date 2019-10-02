Кабмин обязал выставлять имущество должников на электронные аукционы

Кабинет министров Украины обязал выставлять имущество должников на электронные аукционы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как сообщается, правительство одобрило постановление, по которому имущество должников будет продаваться через электронные аукционы ProZorrо.Продажи.

Отмечается, что постановление позволит увеличить цену продажи имущества должников, включая имущество неплатежеспособных банков, а также устранить злоупотребления, когда такое имущество продавалось "своим" по заниженной цене.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил, что в правительстве планируют продавать государственную и коммунальную землю через систему "Prozorro.Продажи" после запуска рынка сельскохозяйственной земли.

Кроме того, руководитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут заявила, что мущество компаний-банкротов будут продавать через систему ProZorro.Продажи. Также она отметила, что одной из самых больших "пробоин", через которые обесценивались активы неплатежеспособных банков, был побег заемщиков в управляемое банкротство.