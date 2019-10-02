ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин обязал выставлять имущество должников на электронные аукционы

Новости » Политика    02.10.2019 - 16:07
Кабмин обязал выставлять имущество должников на электронные аукционы
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Имущество должников будут продавать через ProZorro.Продажи

Кабинет министров Украины обязал выставлять имущество должников на электронные аукционы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как сообщается, правительство одобрило постановление, по которому имущество должников будет продаваться через электронные аукционы ProZorrо.Продажи.

Отмечается, что постановление позволит увеличить цену продажи имущества должников, включая имущество неплатежеспособных банков, а также устранить злоупотребления, когда такое имущество продавалось "своим" по заниженной цене.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта заявил, что в правительстве планируют продавать государственную и коммунальную землю через систему "Prozorro.Продажи" после запуска рынка сельскохозяйственной земли.

Кроме того, руководитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут заявила, что мущество компаний-банкротов будут продавать через систему ProZorro.Продажи. Также она отметила, что одной из самых больших "пробоин", через которые обесценивались активы неплатежеспособных банков, был побег заемщиков в управляемое банкротство.

Кабмин сократил количество таможен Кабмин запретил штрафовать владельцев "евроблях"
Новости Украины Кабинет Министров Украиныаукцион
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь