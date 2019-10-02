Кабмін зобов'язав виставляти майно боржників на електронні аукціони

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Майно боржників будуть продавати через ProZorro.Продажу

Кабінет міністрів України зобов'язав виставляти майно боржників на електронні аукціони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як повідомляється, уряд схвалив постанову, за якою майно боржників буде продаватися через електронні аукціони ProZorrо.Продажу.

Наголошується, що постанова дозволить збільшити ціну продажу майна боржників, включаючи майно неплатоспроможних банків, а також усунути зловживання, коли таке майно продавалося "своїм" за заниженою ціною.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта заявив, що в уряді планують продавати державну та комунальну землю через систему "Prozorro.Продажу" після запуску ринку сільськогосподарської землі.

Крім того, керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут заявила, що мущество компаній-банкрутів будуть продавати через систему ProZorro.Продажу. Також вона зазначила, що однією з найбільших "пробоїн", через які знецінювалися активи неплатоспроможних банків, був втечу позичальників в кероване банкрутство.