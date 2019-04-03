Кабмин обязал НАК снизить цены на газ для населения

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондет РБК-Украина.

Гройсман напомнил, что ранее "Нафтогаз" заявил о возможности продавать газ населению дешевле, чем сейчас.

"Чем дешевле будут продавать, тем лучше. Думаю, как раз наступило время прикрутить цену на газ. Сегодня мы приняли решение, которое дает право "Нафтогазу" устанавливать меньшие цены, чем 8,55 гривен. Но не выше. Прошу довести это решение "Нафтогазу" и обязываю НАК с 1 апреля продавать газ населению дешевле 8,55 гривен. Если в мире падают цены на газ, значит, и в Украине должны снижаться цены", - подчеркнул премьер.

Как сообщили в пресс-службе НАК, "Нафтогаз" не принимал участие в разработке документа.

"Нам еще неизвестно, что там. Мы надеемся, что новым постановлением Кабинет министров отменяет существующий режим ПСО и убирает посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой "Нафтогаз" и бытовыми потребителями. Мы ожидаем публикации документа и сможем прокомментировать его после анализа наших юристов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 14 марта глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обратился к премьеру с письмом, в котором предложил Кабмину с 1 апреля отказаться от режима ПСО и ввести рыночную цену на газ для бытовых потребителей. Свою позицию НАК аргументировал тем, что стоимость газа на европейском рынке сейчас ниже фиксированной цены, по которой топливо отпускается для нужд населения. Так "Нафтогаз" закупил газ в Словакии по цене, эквивалентной 5981 гривен за тыс. кубометров. С учетом НДС и затрат на транспортировку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 гривен за тыс. кубометров.

"Мы видим по практическим закупкам, что в апреле рыночная цена газа, импортируемого из Европы, стала ниже регулируемой цены. Мы считаем, что это идеальный шанс и возможность отменить спецобязательства и дать конечному потребителю право почувствовать себя полноценным покупателем на рынке газа. В свою очередь это приведет к снижению цены по сравнению с регулируемой", - пояснял Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

Владимир Гройсман отреагировал на предложение госкомпании сдержано, уточнив, что поддерживает идею снижения стоимости газа для бытовых потребителей. Но при этом отменять режим ПСО отказался и заявил, что в инициативе НАК "заложена ловушка".

"Потому что они говорят о том, что они нам предлагают отменить ограничение цены. А если мы отменим ограничение 8,55, завтра "Нафтогаз" может сказать, что цена должна быть 10 или 11 грн. Я этого допустить не могу", - заявил тогда премьер.