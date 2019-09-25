Кабмин объявил конкурс на замещение руководящих должностей в 8 госслужбах

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В течение следующих 10 дней правительство будет искать новых руководителей

Кабинет министров объявил конкурс на замещение руководящих должностей в 8 государственных службах. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук заявил, что в течение следующих 10 дней правительство будет искать новых руководителей.

"Во всех органах и плюс Нацагентство по вопросам госслужбы будет объявлен конкурс. В течение следующих 10 дней мы будем искать новых руководителей. Будут объявлены публичные конкурсы, на сайте будет размещена вся информация для тех, кто захочет принять участие. Все эти конкурсы можно считать запущенными", - заявил Гончарук.

Кроме этого, сегодня Кабинет министров назначил 11 новых заместителей министров.

Напомним, Кабинет министров Украины представит программу действий правительства 28 сентября. Отметим, ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Он подчеркивал, что до конца месяца программа будет готова.

РБК-Украина писало, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук анонсировала, что программа деятельности Кабинета министров Украины будет разработана и представлена до 29 сентября.

Отметим, Гончарук ранее пообещал рост экономики на 40%. Кроме того, Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума.