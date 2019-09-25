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Кабмин назначил 11 заместителей министров

Новости » Политика    25.09.2019 - 13:42
Кабмин назначил 11 заместителей министров
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Такое решение Кабмин принял на заседании 25 сентября

В среду, 25 сентября, Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей министров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В Министерстве внутренних дел переназначены первый заместитель Сергей Яровой и заместители Сергей Гончаров и Татьяна Ковальчук. Кроме того, на должности заместителей назначены Антон Геращенко, Екатерина Павличенко и Александр Гогилашвили.

В Министерстве финансов - назначили заместителя министра Павла Ходаковского и государственного секретаря Министерства Константина Ващенко.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц первым заместителем министра назначен Антон Колумбет.

В Министерстве цифровой трансформации - государственный секретарь Министерства Александр Рыженко.

В Министерстве юстиции назначен заместитель Министра по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Также Кабмин согласовал назначение Тараса Греня и Ивана Собко заместителями председателя Львовской областной государственной администрации.

Напомним, ранее правительство утвердило проект закона о рынке сельскохозяйственной земли. В нем говорится, что иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабмин усовершенствовал рассмотрение жалоб в сфере госрегистрации. Это постановление должно сделать более прозрачной деятельность Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации.

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