Кабмін оголосив конкурс на посаду голови "Укравтодору"

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Конкурс оголосили з 27 вересня 2019 року

Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Зазначається, що відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосили конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг.

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити з 27 вересня 2019 р. конкурс на зайняття посади голови Державного агентства автомобільних доріг з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком", - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку. Як повідомляється, Новак йде з посади через "нові пропозиції" та "особисті плани". За його словами, за ці три роки дорожня галузь "була успішно реформована".

Як повідомляє РБК-Україна, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що Новак незабаром збирається піти у відставку. При цьому він зазначив, що глава "Укравтодору" був "найменш проблемним" зі старої команди, яка займалася дорогами в Україні.