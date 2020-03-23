Кабмин объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях

Кабинет министров из-за коронавируса в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня Кабмин собрался на внеочередное заседание.

"Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях", - отметил Шмыгаль.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Илья Емец попросил Верховную раду ввести чрезвычайное положение. Для того, чтобы решение было принято в кратчайшие сроки необходимо внеочередное заседание.

Также сегодня стало известно, что в Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус. Умершей было 65 лет, ранее ее госпитализировали в больницу с симптомами, похожими на COVID-19.