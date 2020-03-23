Кабмін оголосив надзвичайну ситуацію ще у трьох областях

Кабінет міністрів через коронавірус в Україні на позачерговому засіданні оголосив надзвичайну ситуацію ще у трьох областях. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні Кабмін зібрався на позачергове засідання.

"Ухвалили рішення запровадити надзвичайний ситуацію в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ та НС. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Ілля Ємець попросив Верховну раду запровадити надзвичайний стан. Для того, щоб рішення було прийнято в найкоротші терміни необхідно позачергове засідання.

Також сьогодні стало відомо, що в Івано-Франківській області померла жінка з підозрою на коронавірус. Померлій було 65 років, раніше її госпіталізували в лікарню з симптомами, схожими на COVID-19.

