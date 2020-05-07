Кабмин обнародовал решение об открытии "Равы-Русской" на границе с Польшей

Фото: пункт пропуска (dpsu.gov.ua)

Кроме "Равы-Русской" открывается также Скадовский морской торговый порт

Кабинет министров обнародовал изменения в распоряжение от 13 марта 2020 года № 288 "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу". Распоряжение, принятое 6 мая, обнародовано на Правительственном портале.

Согласно решению, из перечня закрытых пунктов пропуска исключены пункт пропуска на границе с Польшей "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что сейчас на польской границе работают два пункта "Ягодин" и "Краковец", из-за чего возник риск разрыва устоявшихся логистических звеньев и создание препятствий для международной торговли с Республикой Польша и в целом.

Также, учитывая технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины, ограничения портах являются нецелесообразными, говорится в записке.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля согласовал внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые разблокируют использование кредита 100 млн евро от Польши на обустройство пунктов пропуска на границе.

Отметим, объем внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2020 года составил 32,955 млрд долларов, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долларов).