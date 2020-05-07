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Кабмін оприлюднив рішення про відкриття "Рави-Руської" на кордоні з Польщею

Новини » Економіка     07.05.2020 - 17:12
Кабмін оприлюднив рішення про відкриття "Рави-Руської" на кордоні з Польщею
Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

Крім "Рави-Руської" відкривається також Скадовський морський торговельний порт

Кабінет міністрів оприлюднив зміни до розпорядження від 13 березня 2020 року № 288 "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон". Розпорядження, ухвалене 6 травня, оприлюднене на Урядовому порталі.

Згідно з рішенням, з переліку закритих пунктів пропуску виключені пункт пропуску на кордоні з Польщею "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт".

У пояснювальній записці проекту розпорядження наголошується, що зараз на польському кордоні працюють два пункти "Ягодин" та "Краківець", через що виник ризик розриву усталених логістичних ланок та створення перешкод для міжнародної торгівлі як з Республікою Польща та і взагалі.

Також, враховуючи технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України, обмеження портах є недоцільним, йдеться в записці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які розблокують використання кредиту 100 млн євро від Польщі на облаштування пунктів пропуску на кордоні.

Відзначимо, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-квітні 2020 року склав 32,955 млрд доларів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року (25,955 млрд доларів).

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