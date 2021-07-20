Кабмін не забезпечив виплату боргів "зеленим" інвесторам і посилює фіскальне навантаження, - адвокат
Кабмін продовжує порушувати законодавство та власні гарантії щодо виплати заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії, а також загострює існуючу кризу з іноземними інвесторами, намагаючись запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта громадського фонду "Правосуддя" в Одеській області, адвоката Максима Шевченко.
За його словами, за чинним законодавством Кабмін мав передбачити часткову компенсацію (11 млрд грн) підприємствам ВДЕ за вироблену електроенергію з держбюджету на 2021 рік.
"Держава замість виконання своїх зобов’язань по бюджетним відшкодуванням на 20% навпаки загострює проблему додаткового стягнення вартості продукції. Запровадження додаткового фіскального навантаження є нелогічним і небезпечним. Це лише поглибить кризу неплатежів", - сказав Шевченко.
Він вважає, що в результаті, замість наповнення бюджету, дії уряду призведуть до додаткових витрат бюджету на вирішення проблем створених власноруч проблем.
За словами адвоката, уряд порушує меморандум, який підписувався з асоціаціями ВДЕ минулого року, а також закон №810-ІХ в питаннях виконання графіку виплат боргу та гарантій щодо того, що держава не буде змінювати умови ведення бізнесу в галузі ВДЕ для інвесторів.
"Запровадження акцизного податку для виробників електричної енергії відновлюваних джерел в такому розмірі після зниження зеленого тарифу в 2020 році є порушенням наданої України гарантії для інвесторів. І воно є неприпустимим. Тільки фактом реєстрації проекту закону № 5600 був поданий негативний сигнал для інвесторів, які відмовляються від подальших інвестицій в Україну", - підкреслив Шевченко.
При цьому він нагадав, що на тлі кризи в зеленій енергетиці в Україні спостерігається відтік прямих іноземних інвестицій.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий в парламенті у першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена із законопроєкту №5600 щодо внесення змін у Податковий кодекс України.