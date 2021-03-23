ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кабмин назвал дополнительные критерии для усиления карантина в регионах "оранжевой" зоны

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 15:13
Кабмин назвал дополнительные критерии для усиления карантина в регионах "оранжевой" зоны Фото: люди в масках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Власти регионов в "оранжевой" зоне карантина могут усиливать ограничения по дополнительным показателям. Это показатель обнаруженных случаев за неделю в населенном пункте и увеличение процента новых случаев в сравнении с прошлой неделей.

Об этом сказано в постановлении Кабинета министров Украины.

В отдельных территориальных общинах могут ужесточат карантин, если количество новых случаев заражения коронавирусом в течение последней недели превышает 70 случаев.

Также ужесточать карантин можно, если в течение последних семи дней показатель новых случаев больше показателя за прошлую неделю на 50 и больше процентов.

Напомним, Кабинет министров ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Теперь граждане обязаны здесь носить маски.

Также вчера правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Украина Карантин
NEWS
COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 476 новых заражений
COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 476 новых заражений
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками