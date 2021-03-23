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Кабмін назвав додаткові критерії для посилення карантину в регіонах "помаранчевої" зони

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 15:13
Кабмін назвав додаткові критерії для посилення карантину в регіонах "помаранчевої" зони Фото: люди в масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Влада регіонів у "помаранчевої" зоні карантину може посилювати обмеження за додатковими показниками. Це показник виявлених випадків за тиждень у населеному пункті і збільшення відсотка нових випадків у порівнянні з минулим тижнем.

Про це сказано в постанові Кабінету міністрів України.

В окремих територіальних громадах можуть посилять карантин, якщо кількість нових випадків зараження коронавірусом протягом останнього тижня перевищує 70 випадків.

Також посилювати карантин можна, якщо протягом останніх семи днів показник нових випадків більше показника за минулий тиждень на 50 і більше відсотків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив правила перебування громадян на територіях загального користування в регіонах "червоної" зони. Тепер громадяни зобов'язані тут носити маски.

Також вчора уряд передав повноваження вводити обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі.

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