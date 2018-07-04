Кабмін призначив заступника міністра фінансів

Кандидатура представлена в. о. міністра фінансів Оксаною Маркаровою

4 липня за поданням в. о. міністра фінансів Оксани Маркарової Кабінет Міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Юрія Гелетия. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як повідомляється, з жовтня до липня 2015 2018 Юрій Гелетій обіймав посаду директора департаменту фінансової політики Міністерства фінансів, де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектора, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.

На посаді заступника міністра фінансів Юрій Гелетій продовжить роботу над стратегією розвитку державного банківського сектора, управлінням та реформуванням державних банків, небанківського сектору та публічних інвестицій та інновацій.

Біографічна довідка:

Юрій Гелетій здобув вищу освіту в Львівському національному університеті ім. І. Франка: у 2001 році закінчив факультет міжнародних відносин та отримав кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин, перекладача; у 2002 році - юридичний факультет (спеціаліст з правознавства).

У 2012 році отримав ступінь кандидата економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України.

У 2003 році пройшов навчальний курс по міжнародній програмі "Торгова політика і комерційна дипломатія" (Карлтонському університет і університет Оттави (Канада).

У 2002 році - курс "Європейська економіка, інтеграція і право" (факультет економіки і права університету міста Байройт (Німеччина).

Після завершення навчання працював у Національному банку України, де протягом 2003-2015 рр. Пройшов шлях від економіста I категорії до керівника підрозділу у структурі банківського нагляду. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 7 червня призначив першого заступника міністра фінансів Оксану Маркарову виконуючою обов'язки міністра фінансів.