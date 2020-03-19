ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін призначив заступника глави Мінцифри

Новини » Політика     19.03.2020 - 19:59
Кабмін призначив заступника глави Мінцифри
Фото: Людмила Рабчинська (УНІАН)

Людмила Рабчинська стала заступником міністра цифрової трансформації України

Кабінет міністрів України призначив Людмилу Рабчинську заступником міністра цифрової трансформації України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Відповідна постанова уряду була опублікована 18 березня 2020 р.

"Призначити Рабчинську Людмилу Сергіївну заступником міністра цифрової трансформації України", - йдеться в тексті постанови.

Нагадаємо, раніше уряд призначив першим заступником міністра охорони здоров'я Ірину Микичак, заступником міністру Кабміну - Геннадія Заболотного та державним секретарем Міністерства молоді та спорту України Олексія Перевезенцева.

Крім того, 4 березня Верховна рада призначила новий склад уряду. Таким чином, Михайло Федоров очолив Міністерство цифрової трансформації.

Додамо, що 16 березня Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії коронавірусу. Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президенті. Основним завданням Ради є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавіруса.

У Кабміні вимагають організувати на місцях підвезення медиків на роботу Призначено першого заступника глави МОЗ
Новини України Кабінет Міністрів Україниназначение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся