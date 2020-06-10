Кабмин назначил временного руководителя Минэкологии

Кабинет министров Украины назначил исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Им стала бывшая заместитель министра энергетики Ирина Ставчук.

Решение о назначении приняли на сегодняшнем заседании правительства, передает РБК-Украина.

Сегодня, 10 июня, правительство назначило Ставчук на должность заместителя министра защиты окружающей среды, а также возложило на нее обязанности и.о. руководителя ведомства.

Отметим, ранее Ставчук находилась на посту заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

До назначения в Кабмин она работала менеджером по рекламе в "ИКСТЕНД" (2004 г.), в период с 2005 по 2017 год была координатором проекта по изменению климата и заведовала климатическим отделом в Национальном экологическом центре Украины.

С октября 2017 года Ставчук работала исполнительным директором общественной организации Центр экологических инициатив "Экодия" в Киеве, а также параллельно была наблюдателем от общественности в совете директоров Фонда чистых технологий Всемирного банка.

Напомним, сначала Рада планировала назначить министром экологии Романа Абрамовского, но в последний момент у большинства нардепов из монобольшиства возникли вопросы к его кандидатуре, поэтому голосование за его назначение не состоялось.

Позже стало известно, что голосование за назначение Абрамовского сорвалось из-за его декларации.

Добавим, Министерство экологии было образовано после разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды.