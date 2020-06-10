Кабмін призначив тимчасового керівника Мінекології

Кабінет міністрів України призначив виконувача обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Ним стала колишня заступниця міністра енергетики Ірина Ставчук.

Рішення про призначення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду, передає РБК-Україна.

Сьогодні, 10 червня, уряд призначив Ставчук на посаду заступника міністра захисту довкілля, а також поклав на неї обов'язки в.о. керівника відомства.

Зазначимо, раніше Ставчук перебувала на посаді заступника міністра енергетики та захисту навколишнього довкілля.

До призначення в Кабмін вона працювала менеджером з реклами в "ІКСТЕНД" (2004 р.), у період з 2005 по 2017 рік була координатором проекту зі зміни клімату та завідувала кліматичним відділом в Національному екологічному центрі України.

З жовтня 2017 року Ставчук працювала виконавчим директором громадської організації Центр екологічних ініціатив "Екодія" у Києві, а також паралельно була спостерігачем від громадськості у раді директорів Фонду чистих технологій Всесвітнього банку.

Нагадаємо, спочатку Рада планувала призначити міністром екології Романа Абрамовського, але в останню мить у більшості нардепів з монобільшості виникли питання до його кандидатури, тому голосування за його призначення не відбулося.

Пізніше стало відомо, що голосування за призначення Абрамовського зірвалося через його декларації.

Додамо, Міністерство екології було утворено після розділення Міністерства енергетики та захисту навколишнього довкілля.