Кабмин назначил восемь новых заместителей министров

Правительство уволило 3 заместителей министров и назначило 8 новых
Кабинет министров Украины 18 сентября принял ряд кадровых решений, в частности назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В Министерстве инфраструктуры назначены:
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:
В Министерстве юстиции:
Также правительство уволило с должности заместителей министра экологии и природных ресурсов Виктора Вакараша и Василия Полуйко, заместителя министра по вопросам евроинтеграции Виктора Довганя. Олег Насвит освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста, а также Владимир Вятрович от должности председателя Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон.
Кроме этого Кабмин назначил Владимира Потапенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления премьер-министра Украины о назначении Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества Украины.