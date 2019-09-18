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Кабмин назначил восемь новых заместителей министров

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Правительство уволило 3 заместителей министров и назначило 8 новых

Кабинет министров Украины 18 сентября принял ряд кадровых решений, в частности назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В Министерстве инфраструктуры назначены:

  • Наталья Форсюк - заместитель министра;
  • Александр Клетках - заместитель министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства:

  • Сергей Николайчук - заместитель министра;

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц:

  • Алексей Ильяшенко - заместитель министра по вопросам европейской интеграции;

В Министерстве юстиции:

  • Евгений Горовец - первый заместитель министра,
  • Александр Банчук - заместитель министра,
  • Ольга Онищук - заместитель министра по вопросам государственной регистрации,
  • Иван Лищина - заместитель министра - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.

Также правительство уволило с должности заместителей министра экологии и природных ресурсов Виктора Вакараша и Василия Полуйко, заместителя министра по вопросам евроинтеграции Виктора Довганя. Олег Насвит освобожден от должности первого заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в связи с достижением пенсионного возраста, а также Владимир Вятрович от должности председателя Украинского Института национальной памяти по соглашению сторон.

Кроме этого Кабмин назначил Владимира Потапенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления премьер-министра Украины о назначении Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества Украины.

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