Кабмін призначив вісім нових заступників міністрів

Уряд звільнив 3 заступників міністрів і призначив 8 нових
Кабінет міністрів України 18 вересня прийняв ряд кадрових рішень, зокрема призначив заступників ряд міністерств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
У Міністерстві інфраструктури призначено:
В Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства:
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб:
В Міністерстві юстиції:
Також уряд звільнив з посади заступників міністра екології та природних ресурсів Віктора Вакараша і Василя Полуйко, заступника міністра з питань євроінтеграції Віктора Довганя. Олег Насвіт звільнено з посади першого заступника Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження у зв'язку з досягненням пенсійного віку, а також Володимир В'ятрович від посади голови Українського Інституту національної пам'яті за угодою сторін.
Крім цього Кабмін призначив Володимира Потапенка виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд погодив внесення до Верховної Ради України подання прем'єр-міністра України про призначення Дмитро Сенниченко головою Фонду державного майна України.