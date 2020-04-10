Кабмин назначил уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Татьяна Баранцова стала уполномоченной по правам людей с инвалидностью
Кабинет министров Украины назначил Татьяну Баранцову уполномоченной по правам людей с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина на правительственный портал.
Так, на сайте КМУ опубликовано соответствующее распоряжение правительства от 8 апреля №405.
До назначения Татьяна Баранцова возглавляла Луганский областной центр социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями.
"Назначить Баранцову Татьяну Викторовну правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью", - говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство назначило Елену Теряеву первым заместителем министра здравоохранения, а также Светлану Шаталову и Ирину Микичак в качестве заместителей главы Министерства здравоохранения.
Кроме того, Кабинет министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединяет усилия государственной власти и экспертной среды.
Добавим, что правительство уволило Олега Мельника с должности заместителя министра финансов.