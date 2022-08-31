Кабмин назначил Уполномоченного по делам ЕСПЧ: кто занял должность

Правительство назначило Маргариту Сокоренко новой Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции Украины .

"Кабинет Министров Украины назначил Маргариту Сокоренко Уполномоченной по делам Европейского суда по правам человека", - говорится в заявлении.

До этого она была заместительницей директора департамента - начальника управления представительства государства по межгосударственным делам в секретариате Уполномоченного по делам ЕСПЧ.

Прошлый омбудсмен по делам ЕСПЧ была уволена почти год назад.