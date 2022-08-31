Кабмін призначив Уповноваженого в справах ЄСПЛ: хто обійняв посаду

Уряд призначив Маргариту Сокоренко новою Уповноваженою в справах Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції України .

"Кабінет Міністрів України призначив Маргариту Сокоренко Уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини", - йдеться у заяві.

До цього вона була заступницею директора департаменту - начальника Управління представництва держави в міждержавних справах у Секретаріаті Уповноваженого в справах ЄСПЛ.

Минулий омбудсмен у справах ЄСПЛ була звільнена майже рік тому.